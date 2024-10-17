Волонтеры спасают краснокнижного лебедя со сломанными крыльями

В Перми спасают краснокнижного лебедя. Птицу вместе с парой обнаружили вмерзшими в озеро в лесничестве Кунгурского района. Второго лебедя спасти не удалось.

Как рассказал зоозащитник и организатор группы «Антидогхантер» Семен Филипповский, птицу удалось вывезти из Кунгура. Ей сделали рентген, оказалось, что лебедя, а также его пару, расстреляли дробью. У выжившего сломаны два крыла. «Как известно, лебеди — моногамные птицы и всю жизнь живут одной семьей. Я видел, и не только я, как у него катились слезы из глаз», — рассказал Семен.

Сейчас лебедь находится на реабилитации: его кормят фаршем из свежей рыбы, поят водой с глюкозой и физрастворами, делают инъекции. Его ждет операция на крылья, но, скорее всего, это можно будет сделать в Екатеринбурге, где есть специалисты по крупным птицам.