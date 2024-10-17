Названы принципиальные в вопросах зарплаты сферы деятельности

Почти половина соискателей (48%) не готовы снижать свои зарплатные ожидания, даже если им дадут гарантию трудоустройства. Исследование провели аналитики портала Head Hunter по итогам третьего квартала 2024 года.

Чаще других принципиальными в вопросах зарплаты были представители сферы розничной торговли — 67% не уступят в сумме желаемой зарплаты. Затем идут «Транспорт, логистика, перевозки» (62%) и «Автобизнес», «Закупки», «Медицина» (по 60%).

Почти треть опрошенных готова уступить в вопросах зарплаты. Большинство из них представляет «Информационные технологии» (42%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (35%).

Информационный обзор редакции.