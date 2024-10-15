Стали известны имена пяти самых богатых предпринимателей Пермского края

Названы имена 100 самых богатых людей Пермского края. Исследование провел портал Properm.ru, подсчитав размеры активов, чистую прибыль и обороты компаний за год. При этом не учитывали компании с госучастием и не объединяли активы членов семей.

Самым богатым предпринимателем в Пермском крае стал Андрей Кузяев, которому принадлежит холдинг «Эр-Телеком» (87,3%), «Нефтьсервисхолдинг» и еще около сотни компаний. За год он получил более 23 млрд рублей чистой прибыли. За ним идут собственник «Сатурн-Р» Александр Репин, заработавший 2,4 млрд рублей, и владелец многопрофильных бизнесов, в том числе молокозавода «Маско» Владимир Матыцин с 2,5 млрд рублей чистой прибыли.

В топ-5 богатейших предпринимателей Пермского края попали Сергей Поздеев, владеющий в том числе маслозаводом «Нытвенский», и Александр Броварец, которому принадлежит «Планета здоровья».

Самой богатой женщиной в регионе стала Светлана Пахомова, она бизнес-партнер Владимира Матыцына. Ее чистая прибыль в 2023 году составила 1,2 млрд рублей.

Информационный обзор редакции.