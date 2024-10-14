Почти половина опрошенных считают Пермь дорогим для жизни миллионником

Пермь оказалась на восьмом месте в списке самых дорогих городов-миллионников в России. Почти половина (48%) опрошенных назвала его таковым, приводят данные составители исследования из Superjob. Всего в нем приняли участие 1000 жителей 16 российских мегаполисов.

В 2023 году Пермь считали мегаполисом с высоким уровнем жизни 38% опрошенных, в 2021-м — 35%. По мнению респондентов, самое дорогое в городе: продукты питания, жилье, проезд, услуги и ЖКХ.

Самым дорогим миллионником в России, кроме Москвы — ее отметили 56% опрошенных, названы Самара (54%), Санкт-Петербург и Краснодар (по 53%). А соседний Екатеринбург, к примеру, расположился на девятом месте (46%).

Кстати! Недавнее исследование показало, что каждый пятый житель Пермского края получает зарплату выше, чем в среднем по стране.

Информационный обзор редакции.