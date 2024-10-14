Большинство пермяков называют «Белые ночи» фестивалем №1 в регионе

Стало известно, какие события жители Пермского края вспоминают в первую очередь, если задать им вопрос о фестивальном бренде региона. Первое место занимают «Белые ночи». За него проголосовали чуть больше половины (52%), хотя в последний раз событие проводили в 2014 году. Такими результатами поделилось социологическое агентство «СВОИ»: специалисты исследовали тему «Какой видится пермякам культурная жизнь в регионе».

На втором месте фестивалей-брендов оказалась «Небесная ярмарка» (33,9%), на третьем — Дягилевский фестиваль (28,3%). «Город встреч», который начали проводить в 2023 году, назвали фестивалем №1 в Пермском крае, только 18% опрошенных.

Большинство жителей Перми до сих пор считают свой город промышленным — так отвечают 40,6%. По 38% респондентов отметило, что Пермь это — самый зеленый город России и город с богатой историей. Четвертым по популярности стал ответ: «Пермь — город театров и музеев» — так считают 32% опрошенных. Культурной столицей Пермь называет почти каждый пятый (19%).

Самыми интересными направлениями культурных событий пермяки назвали: музыкальные (67,9%), театральные (57,3%) и культурно-исторические (50,4%) мероприятия. Популярным ответом о трудностях, связанных с проведением культурного досуга, стали высокие цены на билеты (43,8%).

Информационный обзор редакции.