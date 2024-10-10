Среднее предложение по зарплате выросло на 19%

Известно, какой была средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае в сентябре 2024 года. Она оказалась чуть выше, чем ожидали соискатели, но ниже, чем в среднем по стране. Исследование проводил портал Head Hunter.

С января предложения по зарплате в Пермском крае выросли на 19% или на 9,5 тыс. рублей. По итогам сентября 2024 года средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 59,5 тыс. рублей. В целом в стране она равна 70 тыс. рублей.

Вместе с тем средние зарплатные ожидания пермяков находится на уровне 50 тыс. рублей, а по стране — 70 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.