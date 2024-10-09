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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в октябре в Перми

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Стало известно, какие вакансии считаются самыми высокооплачиваемыми в октябре 2024 года. Список подготовили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Первое место по уровню зарплаты занимает врач-стоматолог. Ему предлагают от 250 тыс. рублей, а также релокационный пакет (компенсация всех понесенных расходов при смене географического положения). Стоматолог должен иметь опыт работы не меньше 5 лет, а также действующий сертификат.

На втором и третьем местах по уровню зарплаты оказались водители-экспедиторы (170 тыс. руб.) и операторы-наладчики станков ЧПУ (150 тыс. руб). В список самых высокооплачиваемых вакансий октября в Перми попали инженера-конструктор (120 тыс. руб.) и руководителя офиса продаж (от 110 тыс. руб.).

Кстати, в «Прм.Собака.ru» также открыта вакансия: ищем в команду менеджера по продажам.

Информационный обзор редакции.

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