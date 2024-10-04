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Общество

В дневном центре «Территория передышки» появятся женские часы

Территория передышки

Дневной центр помощи людям в беде «Территория передышки» запустит женские часы, они будут действовать по пятницам. Их запуск — часть проекта «Женщины в беде». Во время женских часов в дневном центре нет мужчин, а прием также ведут специалисты того же пола.

В сервисы помощи бездомным женщины обращаются гораздо реже, 80% посетителей дневного центра — мужчины. «Женские часы нужны, чтобы создавать комфортную и безопасную обстановку для женщин, в том числе для тех, кто пережил домашнее насилие. В ограниченном пространстве дневного центра женщине не всегда комфортно приводить себя в порядок: принимать душ, переодеваться», — объяснили в «Территории передышки».

Подобная практика женских часов в «Территории передышки» была в 2021 году. Но из-за высокой нагрузки на помогающих специалистов от инициативы временно отказались, а теперь перезапустили, учтя предыдущий опыт. В ближайшем будущем «Территория передышки» планирует открыть кризисную квартиру для женщин в ситуации бездомности.

Информационный обзор редакции.

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