75 пар зарегистрировали брак на набережной Перми

Городское управление ЗАГСа подвело итоги сезона выездных регистраций браков. Хрустальный зал на набережной Перми стал популярным местом для регистрации браков. Всего за сезон 2024 года здесь зарегистрировано 75 пар, что на 6 больше, чем в 2023 году.

Кроме того, за сезон было проведено более 20 торжественных мероприятий чествования юбилейных пар.

Напомним, Хрустальный зал начал работать в прошлом году в рамках празднования 300-летия Перми. В 2024 году помимо павильона на городской набережной работали еще две площадки – Пермская арт-резиденция на Монастырской, 95а и Дворец культуры «Искра». Всего в Перми в этом году возможностью зарегистрировать брак в необычном месте воспользовались 83 пары.

В следующем году работа выездных площадок будет продолжена, отмечают в пресс-службе администрации Перми.