Пермское сокровище Лувра: визажист намерена сменить фамилию и стать Джокондой

Жительница Перми решила сменить фамилию в честь знаменитой картины Леонардо да Винчи. Креативный визажист и гример Вера Юдина 19 сентября намерена стать Верой Джокондой.

Как рассказывает женщина, связь с сокровищем Лувра она чувствует давно. С самого детства женщина увлекалась рисованием, а в течение восьми лет экспериментирует с гримом и арт-макияжем. «Я всегда была очарована этой картиной и ее историей. Возможно, именно поэтому я решила взять фамилию Джоконда и воссоздать образ Моны Лизы на своем лице», — рассказала женщина.

Последние четыре месяца Вера Джоконда обдумывала смену фамилии. Как сообщает «КП-Пермь», она даже консультировалась с астрологами, нумерологами и тарологами: практически все сказали, что это лучше сделать в сентябре. Вера намерена скопировать выражение лица Моны Лиза для фото на паспорт.

Информационный обзор редакции.