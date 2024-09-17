Ответ Стэтхему и любовь к пельмешкам: в трамваях появились наклейки с жизнеутверждающими цитатами

В пермских трамваях появились наклейки с вдохновляющими цитатами от тех, кто борется с тяжелыми заболеваниями или имеет опыт жизни в детских домах. Дети и молодые люди рассказывают, что больше всего им нравится быть самими собой, а любовь они чувствуют, когда мама накладывает больше любимых пельмешков.

Это совместный проект «Пермгорэлектротранс» и «Дедморозим». Как рассказали в благотворительном фонде, идея с фразами возникла после того, как в пермских трамваях появились наклейки с ненастоящими и шуточными фразами, которые якобы принадлежат Джейсону Стэтхему.