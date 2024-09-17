Ответ Стэтхему и любовь к пельмешкам: в трамваях появились наклейки с жизнеутверждающими цитатами

В пермских трамваях появились наклейки с вдохновляющими цитатами от тех, кто борется с тяжелыми заболеваниями или имеет опыт жизни в детских домах. Дети и молодые люди рассказывают, что больше всего им нравится быть самими собой, а любовь они чувствуют, когда мама накладывает больше любимых пельмешков.
Это совместный проект «Пермгорэлектротранс» и «Дедморозим». Как рассказали в благотворительном фонде, идея с фразами возникла после того, как в пермских трамваях появились наклейки с ненастоящими и шуточными фразами, которые якобы принадлежат Джейсону Стэтхему.
«Этих жизнеутверждающих цитат не было бы, если бы не поддержка сотен тысяч пермяков, ежедневно садящихся в городской транспорт. В каждом вагоне всегда есть хотя бы несколько человек, поддерживающих сирот и ребят с тяжелыми заболеваниями», — рассказали в «Дедморозим».
10 лет назад в пермском транспорте был подобный проект, только тогда размещались цитаты о детстве и семье от известных философов и писателей.
Ранее мы публиковали интересное интервью с тренером сборной РФ по спортивным танцам на колясках, художественный руководитель ансамбля танцев на колясках «Гротеск» Екатериной Манохиной.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)