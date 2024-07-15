Известно, в какую сумму оценили идеальный отдых жители Перми

Жители Перми оценили стоимость идеального отдыха в 180 тыс. рублей на человека. Но максимальная сумма, которую они готовы отдать в этом году, намного меньше. Сервис SuperJob выяснил бюджеты на летние путешествия в городах-миллионниках.

Как оказалось, в 2024 году пермяки готовы потратить на отпуск в среднем 60 тыс. рублей на человека. 17% горожан сообщили, что в этом году денег на летнее путешествие у них нет. Для сравнения: в прошлом году отпуск оценивали в 42 тыс. рублей на человека, а у 37% на него е было средств.

С такими показателями Пермь оказалась в топ-6 городов. Большие суммы на отпуск готовы отдать в Москве (67 тыс. рублей на человека), Красноярске, Екатеринбурге, Казани (65 тыс. рублей), Челябинске (62 тыс. рублей). А самая высокая стоимость для идеального отдыха оказалась у красноярцев (205 тыс. рублей), далее идут москвичи (190 тыс. рублей).

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