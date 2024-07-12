Риана, Эдам, Барселона: названы необычные имена, которые дают пермяки своим детям

В управлении ЗАГС рассказали о самых необычных именах, которые давали новорожденным в Перми. В первом квартале 2024 года на свет появилось 5337 детей.

Новорожденных мальчиков оказалось больше — 2818. В число интересных и редких имен для них вошли: Властимир, Илларион, Кристиан, Левон, Парфен, Соломон, Тимерлан, Лука, Демьян, Елисей, Благомир, Эдам, Лукьян, Климент, Фадей, Дионис, Авдей, Ярополк, Михей.

На свет появились 2559 девочек. Они также получали необычные имена: Авигея, Алексия, Богдана, Доминика, Евангелина, Латифа, Любава, Николь, Оливия, Риана, Стася, Таина, Каталея, Кармелита, Антоника, Афина, Ларион, Моника, Юна, Алиша, Велан, Лара, Изабель, Камелия, Виталина, Ариадна, Авсиния, Барселона.