Самозанятых стало в 2,6 раз больше, чем индивидуальных предпринимателей

В Пермском крае в течение последних нескольких лет выросло количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом рассказала глава регионального ФНС Наталья Гурова.

По данным на 1 июня 2024 года, самозанятых в Пермском крае в 2,6 раза больше, чем индивидуальных предпринимателей: 182,2 тыс. против 69,6 тыс. Причем количество самозанятых за год выросло на 39,6% (или на 51,7 тыс. человек). За пять месяцев 2024 года от них в бюджет поступило 404,7 млн рублей (рост на 78%).

Структура индивидуальных предпринимателей по видам деятельности такая: торговля (оптовая и розничная), транспорт, строительство, операции с недвижимым имуществом. Среди самозанятых популярными сферами стали: такси, ремонт, реклама, маркетинг, услуги по сдаче квартир и сервисы красоты.

За год в Пермском крае снизилась налоговая задолженность на 317 млн рублей или на 1,5%. По данным на 1 июля 2024 года, регион оказался на втором месте в Приволжском федеральном округе по величине налоговых поступлений. И это в два раза больше, чем в 2023 году. Общий объем поступлений в консолидированный бюджет РФ составил 506,6 млрд рублей