В полтора раза выросло число мигрантов, которым запретили приезжать в Пермский край

В Пермском крае с начала года выросло число выдворенных мигрантов. По данным пресс-службы полиции за первый квартал 2024 года, их число увеличилось на 146,3%. За первые три месяца за пределы региона отправили 202 иностранных гражданина.

С января по март 2024 года запрет на въезд в Россию получили 293 иностранца. Для сравнения: в прошлом году таких было 171 человек, то есть их количество выросло в 1,5 раза.

Всего, по данным на начало апреля, на территории региона находилось более 23 тыс. мигрантов.