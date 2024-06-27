Турпоток на заводы в Пермском крае вырос на 44 процента

Туристический поток на промышленные предприятия Пермского края сильно вырос. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, по сравнению с 2020 годом он увеличился почти в 17 раз.

По данным краевого минтуризма на 2023 год, промышленные предприятия Пермского края посетили 86,7 тыс. человек. Это на 44% больше, чем в предыдущем году.

Экскурсии сейчас проходят на 65 заводов и производств в регионе. Самые посещаемые — кондитерская фабрика «Пермская», компания «Промобот», производство ракетных двигателей «Протон-ПМ» и предприятия группы «ЛУКОЙЛ».

Пермский край стал регионом-наставником во всероссийском акселераторе по промышленному туризму, а также вошел в топ-3 в номинации «Территория промышленного туризма» и «Территория детского туризма» Всероссийской премии «Russian Travel awards» в 2023 году.