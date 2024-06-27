Известно, насколько отличаются зарплаты женщин и мужчин на руководящих должностях

Женщин-руководителей в Пермском крае на 2,8% меньше, чем мужчин. Средние зарплаты также отличаются. К такому выводу пришли в службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные за 2023 год.

В Пермском крае 12 325 женщин занимают руководящие позиции в то время, как мужчин на таких же должностях 12 675. Более существенный разрыв между двумя гендерами оказался в зарплате — 33,9%. В среднем мужчины-руководители получают 134 тыс. рублей, а женщины — 88 тыс. рублей.

«Менеджмент российских предприятий можно признать гендерно сбалансированным. Доля мужчин среди руководителей лишь незначительно выше — их 824 тыс., тогда как женщин — 785,4 тыс. По мере движения по карьерной лестнице разрыв заметно увеличивается — среди руководителей высшего звена и высших должностных лиц удельный вес женщин заметно снижается и составляет 35% против 65% у мужчин», — рассказывает президент FinExpertiza Елена Трубникова.