На сайте премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» обнаружена накрутка голосов

Техническая служба сайта «Прм.Собака.ru» обнаружила подозрительную активность в голосовании по нескольким номинациям премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми 2024».

Напоминаем: согласно правилам проведения премии все накрученные (увеличенные автоматически или коммерческими способами) голоса будут сняты до подведения итогов. Призываем всех номинантов отказаться от нечестных способов голосования!

Торжественная церемония награждения пятой премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» состоится 2 июля в Органном зале Пермской краевой филармонии. Голосование остановим за день до начала церемонии — в ночь на 2 июля — тогда и станут понятны имена победителей в 10 номинациях. По традиции журнал «Прм.Собака.ru» выпустит коллекционный номер. В нем будут портреты и интервью всех номинантов премии, и первыми его увидят гости церемонии награждения победителей.