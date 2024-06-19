Известно, кто чаще всего заказывает доставку продуктов на дом

Пермь попала в число городов, где чаще всего пользуются сервисами доставки продуктов. Аналитики Big Data МТС проанализировали данные «Ленты», «Перекрестка», «Пятерочки», «Самоката», «ВкусВила», «Магнита» и «Ашана».

Выяснилось, что с января по май 2024 года интерес к доставке продуктов на дом вырос среди старшего поколения. Среднее число пользователей в возрасте от 55 лет оказалось на 39% больше, чем в 2023 году. Сейчас доля старшего поколения в сервисах доставки продуктов – самая большая – 28% от общего количества. Это самый высокий показатель с 2020 года.

Пользователи в возрасте 45-54 лет также стали активнее обращаться к сервисам доставки продуктов, их 17% от общего количества пользователей. На 22% приходятся люди 35-44 лет. Количество несовершеннолетних, напротив, сократилось по сравнению с прошлым годом.

В этом году пермяки стали меньше заказывать продукты через сервисы доставки. Вместе с тем, средний чек в мае вырос на 15% по сравнению с 2023 годом.

Информационный обзор редакции.