Известно, в какие регионы и страны чаще всего переезжали из Пермского края

В Пермском крае сокращается численность населения. По данным Пермьстата на 1 января 2024 года, она составила 2 495 266 человек во всем регионе.

Жить в Пермский край за три месяца 2024 года приехали 10428 человек, покинули регион — 11111. Чаще всего местом для переезда пермяки выбирают: Санкт-Петербург (116 человек), Московскую область и Москву (107 и 94 человека) и Краснодарский край (97 человек),

Международная миграция из Пермского края с января по март 2024 года составила 415 человек. 357 пермяков уехали жить в страны бывшего СНГ. Больше всего – в Таджикистан (188 человек), Украину (35), Армению (32), Киргизию (29), Азербайджан (21). 58 жителей Пермского края переехали в страны дальнего зарубежья, но в какие в Пермьстате не уточняют.

В первом квартале количество умерших в регионе выросло: в 2024 году их было 9156 человек, в 2023-м – 8826. Также с января по март этого года снизилось количество новорожденных: в 2024-м на свет появились 5357 малышей, в 2023-м – 5601.