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Общество

Названы сферы деятельности, где в мае больше всего выросла зарплата

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Предлагаемая зарплата в мае 2024 года в Пермском крае выросла на 16% с начала года. В то же время ожидания соискателей в этом же месяце были на уровне 50 тыс. рублей, сообщают в HeadHunter Урал.

В топ-5 сфер, где больше всего выросли средние зарплаты в Пермском крае вошли:

  • Медицина, фармацевтика – 51,1 тыс. руб., рост на 34,5%
  • Юристы – 49,1 тыс. руб., рост на 33,7%
  • Строительство – 77,9 тыс. руб., рост на 31%
  • Добыча сырья – 79,8 тыс. руб., рост на 29%
  • Сельское хозяйство» – 82 тыс. руб., рост на 29%

«Сейчас мы видим, что в Пермском крае предлагаемая зарплата на 9% превышает ожидаемую. В процессе усугубления ситуации на рынке труда велика вероятность достижения не только точки равновесия в зарплатных ожиданиях и запросах, но и инверсивной ситуации», – отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.

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