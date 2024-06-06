Названы сферы деятельности, где в мае больше всего выросла зарплата

Предлагаемая зарплата в мае 2024 года в Пермском крае выросла на 16% с начала года. В то же время ожидания соискателей в этом же месяце были на уровне 50 тыс. рублей, сообщают в HeadHunter Урал.

В топ-5 сфер, где больше всего выросли средние зарплаты в Пермском крае вошли:

Медицина, фармацевтика – 51,1 тыс. руб., рост на 34,5%

Юристы – 49,1 тыс. руб., рост на 33,7%

Строительство – 77,9 тыс. руб., рост на 31%

Добыча сырья – 79,8 тыс. руб., рост на 29%

Сельское хозяйство» – 82 тыс. руб., рост на 29%

«Сейчас мы видим, что в Пермском крае предлагаемая зарплата на 9% превышает ожидаемую. В процессе усугубления ситуации на рынке труда велика вероятность достижения не только точки равновесия в зарплатных ожиданиях и запросах, но и инверсивной ситуации», – отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.