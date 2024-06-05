В мае горожане чаще стали менять имена

В мае в Перми увеличилась активность в вопросах изменения личных данных: фамилии, имени и отчества. Таких случаев было на 26,8%, чем в прошлом году – 138 записей, рассказали в управлении ЗАГС городской администрации.

Выросла и рождаемость. За последний весенний месяц появились 970 малышей – это на 9% больше, чем год назад. Среди новорожденных 497 мальчиков и 473 девочки, в том числе 15 двоен. Больше всего их в Дзержинском, Кировском, Мотовилихинском и Свердловском районах (по три в каждом).

Брак в Перми заключили 438 пар. Данных по количеству разводов в пресс-службе администрации не предоставили. В целом, в мае было оформлено 3 495 актов гражданского состояния по всем видам. Это на 367 актов, чем в том же месяце 2023 года.