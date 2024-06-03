Пермский край оказался в топ-25 по благосостоянию семей

Пермский край попал в топ-25 в списка регионов по благосостоянию семей в 2023 году. Соответствующее исследование подготовили эксперты «РИА Рейтинга» по данным официальной статистики. Они делали расчет, сложив две чистые средние годовые зарплаты (без НДФЛ) и вычев из полученной суммы региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи.

По итогам исследования, в 2023 году у семей с двумя детьми из Пермского края после минимальных трат оставалось чуть больше 47,9 тыс. рублей, с одним ребенком – около 62,5 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга по благосостоянию семей стали Ямало-Ненецкий автономный округ (у семей с двумя детьми тут оставалось 140 тыс. рублей) и Москва (с остатком в 100 тыс. рублей при таком же количестве детей). На последней строчке – Кабардино-Балкария. Семьи с двумя детьми, живущие в этом регионе, после минимальных трат уходили в минус на 1,7 тыс. рублей.