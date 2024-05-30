Останки императорских фрейлин, убитых большевиками, нашли в Перми

Останки императорских придворных, убитых в 1918 году большевиками, обнаружены в Перми. Речь о фрейлине Анастасие Гендриковой и гофлектрисе Екатерине Шнейдер.

Поиском места захоронения занимались следователи, местные краеведы и представители РПЦ, рассказывает «Коммерсант». Довольно точно место захоронения удалось определить благодаря изучению сохранившейся фотографии похорон 1919 года. На заднем фоне была видна Всесвятская церковь. В итоге скелетированные останки нашли на глубине около 2,5 м, над ними были могилы еще двух человек, которых захоронили позже. Чтобы идентифицировать останки, была проведена судмедэкспертиза.

9 июня в храме Успения Пресвятой Богородицы на Старом Егошихинском кладбище состоится заупокойная лития у останков Анастасии Гендриковой и Екатерины Шнейдер. На месте их фактического захоронения будут освещать мемориал.

Придворные императрицы Александры Федоровны – Анастасия Гендрикова и Екатерина Шнейдер – добровольно поехали с Романовыми в ссылку. После убийства царской семьи в Екатеринбурге, фрейлин, взятых чекистами под арест, перевезли в пермскую семью. В ночь на 4 сентября 1918 года женщин убили на пятой версте Сибирского тракта на ассенизационных полях вместе с другими заключенными. А в мае 1919 года Белые обнаружили тела фрейлин и захоронили их в общем склепе на Новом Всехсвятском (Егошихинском) православном кладбище. Но после того, как к власти пришли большевики, могилы были срыты.

Отметим, что останки князя Михаила Романова, брата последнего русского императора, до сих пор не нашли. Он был убит большевиками в 1918 года в окрестностях Перми. Несколько раз в этих местах проходили экспедицию по поиску.