Выбирайте своего героя: началось голосование премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

Журнал «Прм.Собака.ru» начинает голосование в рамках премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми». Она проходит в городе уже в пятый раз, ее миссия – просветительская – познакомить пермяков c новыми героями нашего времени.

На сайте top30.prm.sobaka.ru началось голосование. Оно продлится до 1 июля. По его итогам определятся победители в десяти номинациях. Каждый из участников голосования, несомненно, яркий лидер в своей сфере деятельности. Давайте знакомиться с ними!

Кино

Команда фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»

Ирина Ясырева

Юрий Цодикович

Мода

Вадим Локтев

Татьяна Телегина

Мария Белорусова и Елена Новицкая

Спорт

Наталья Балашова, Евгения Нелюбина и Никита Мусихин

Андрей Васькин

Евгений Тюкалов

Экология

Андрей Привалов

Вячеслав Марков

Анна Куликова и Александра Перминова

Театр

Люся Прохоренко

Ксения Малинина

Федор Федотов

Туризм

Юлия Мельникова

Максим Кудряшов

Юлия Пивоварова

Наука и жизнь

Оскар Ягафаров

Команда Пермского краеведческого музея

Александр и Ксения Смильгевич

Электронная музыка

Проект Drama Techno

Гоша Шихов

Михаил Беляев

Социальные проекты

Екатерина Манохина

Светлана Шергина

Анна Фадеева

Прорыв года

Ксения Стрелкова

Команда музея современного искусства PERMM

Дмитрий Ваганов

Выбирайте своего героя, который делает Пермь лучше!