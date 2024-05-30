Выбирайте своего героя: началось голосование премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

Журнал «Прм.Собака.ru» начинает голосование в рамках премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми». Она проходит в городе уже в пятый раз, ее миссия – просветительская – познакомить пермяков c новыми героями нашего времени.
На сайте top30.prm.sobaka.ru началось голосование. Оно продлится до 1 июля. По его итогам определятся победители в десяти номинациях. Каждый из участников голосования, несомненно, яркий лидер в своей сфере деятельности. Давайте знакомиться с ними!
Кино
- Команда фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
- Ирина Ясырева
- Юрий Цодикович
Мода
- Вадим Локтев
- Татьяна Телегина
- Мария Белорусова и Елена Новицкая
Спорт
- Наталья Балашова, Евгения Нелюбина и Никита Мусихин
- Андрей Васькин
- Евгений Тюкалов
Экология
- Андрей Привалов
- Вячеслав Марков
- Анна Куликова и Александра Перминова
Театр
- Люся Прохоренко
- Ксения Малинина
- Федор Федотов
Туризм
- Юлия Мельникова
- Максим Кудряшов
- Юлия Пивоварова
Наука и жизнь
- Оскар Ягафаров
- Команда Пермского краеведческого музея
- Александр и Ксения Смильгевич
Электронная музыка
- Проект Drama Techno
- Гоша Шихов
- Михаил Беляев
Социальные проекты
- Екатерина Манохина
- Светлана Шергина
- Анна Фадеева
Прорыв года
- Ксения Стрелкова
- Команда музея современного искусства PERMM
- Дмитрий Ваганов
Выбирайте своего героя, который делает Пермь лучше!
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