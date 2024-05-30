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Общество

Выбирайте своего героя: началось голосование премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Журнал «Прм.Собака.ru» начинает голосование в рамках премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми». Она проходит в городе уже в пятый раз, ее миссия – просветительская – познакомить пермяков c новыми героями нашего времени.

На сайте top30.prm.sobaka.ru началось голосование. Оно продлится до 1 июля. По его итогам определятся победители в десяти номинациях. Каждый из участников голосования, несомненно, яркий лидер в своей сфере деятельности. Давайте знакомиться с ними!

Кино

  • Команда фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
  • Ирина Ясырева
  • Юрий Цодикович

Мода

  • Вадим Локтев
  • Татьяна Телегина
  • Мария Белорусова и Елена Новицкая

Спорт

  • Наталья Балашова, Евгения Нелюбина и Никита Мусихин
  • Андрей Васькин
  • Евгений Тюкалов

Экология

  • Андрей Привалов
  • Вячеслав Марков
  • Анна Куликова и Александра Перминова

Театр

  • Люся Прохоренко
  • Ксения Малинина
  • Федор Федотов

Туризм

  • Юлия Мельникова
  • Максим Кудряшов
  • Юлия Пивоварова

Наука и жизнь

  • Оскар Ягафаров
  • Команда Пермского краеведческого музея
  • Александр и Ксения Смильгевич

Электронная музыка

  • Проект Drama Techno
  • Гоша Шихов
  • Михаил Беляев

Социальные проекты

  • Екатерина Манохина
  • Светлана Шергина
  • Анна Фадеева

Прорыв года

  • Ксения Стрелкова
  • Команда музея современного искусства PERMM
  • Дмитрий Ваганов

Выбирайте своего героя, который делает Пермь лучше! 

Теги:
топ30пермь

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