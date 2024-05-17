Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Перми

Рекрутеры назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Перми. Об этом сообщает Business Class с отсылкой на SuperJob.

Топ вакансий мая в Перми:

Директор по продажам в IT-компании – от 150 тыс.₽

Водитель категории С – от 95 тыс.₽

Врач ультразвуковой диагностики – от 90 тыс. ₽

Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса в крупном банке – от 86,1 тыс. ₽

Менеджер по развитию эквайринга – от 80 тыс. ₽

Ранее мы рассказывали о том, какие вакансии были самыми высокооплачиваемыми в апреле в Перми. Самую большую работу предлагают руководителям отделов логистики.