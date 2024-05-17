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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Перми

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Рекрутеры назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Перми. Об этом сообщает Business Class с отсылкой на SuperJob.

Топ вакансий мая в Перми:

  • Директор по продажам в IT-компании – от 150 тыс.₽
  • Водитель категории С – от 95 тыс.₽
  • Врач ультразвуковой диагностики – от 90 тыс. ₽
  • Менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса в крупном банке – от 86,1 тыс. ₽
  • Менеджер по развитию эквайринга – от 80 тыс. ₽

Ранее мы рассказывали о том, какие вакансии были самыми высокооплачиваемыми в апреле в Перми. Самую большую работу предлагают руководителям отделов логистики.

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