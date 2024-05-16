В ТЦ снизилась посещаемость из-за погоды

Посещаемость пермских торговых центров в начале мая снизилась из-за плохой погоды. К такому выводу пришла компания Focus Technologies, которая замерила показатель Mall Index с 29 апреля по 12 мая. Он отражает изменение количества посетителей на 1 тыс. м2 площадей.

В торговых центрах Пермского края отмечено снижение посетителей на 3% по сравнению с тем же периодом майских праздников в 2023 году. В целом в России этот показатель упал на 2%, сообщает «Коммерсант».

Причиной снижения посещаемости торговых центров в Перми стали не только аномально холодная погода со снегопадами. Еще один фактор – теракт в московском «Крокусе», который произошел в конце марта. Эксперты отмечают, что трагедия продолжает негативно влиять на посещаемость, хотя уже намного меньше. Больше всего это отразилось на показателях торговых центров крупного формата.