Названые самые распространенные вредные привычки пермяков

Стало известно, какие вредные привычки есть у жителей Пермского края и сколько денег на них уходит. Результатами исследования поделились группа «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и исследовательский центр «Зарплаты.ру». Его проводили среди трудоустроенных граждан в возрасте от 18 до 55 лет.

Как оказалось, вредные привычки есть у 95% жителей Пермского края. Самой распространенной стало отсутствие физической активности. Оно есть у 45% опрошенных пермяков, а 20% ведут преимущественно сидячий образ жизни из-за работы в офисе.

Чуть больше половины пермяков (55%) едят слишком много сладкого, треть (30%) слишком много времени проводят за компьютером и в социальных сетях. Каждый четвертый злоупотребляет фастфудом, почти четверть (20%) курят. 15% жителей Пермского края занимаются «думскроллингом» (проводят время за чтением негативных новостей), примерно столько же, 15%, часто пьют энергетические напитки и 13% злоупотребляет алкоголем.

Большинство опрошенных пермяков (58%) тратят на вредные для здоровья продукты (фастфуд, сигареты, алкоголь и прочее) до 5 тыс. руб. в месяц. У трети (37%) на такие траты уходит 5-15 тыс. рублей. Более крупные суммы на сигареты, алкоголь и фастфуд отдают 5% жителей региона.

При этом изменить свой образ жизни, судя по данным исследования, пытается каждый четвертый (21%). Треть опрошенных (37%) намерены заняться этим, но в обозримом будущем, и примерно столько же (31%) хотели бы поменять образ жизни, но не готовы ни физически, ни морально.

Информационный обзор редакции.