В Пермском крае запретили продавать вейпы в киосках

Сегодня в Пермском крае вступил в силу закон о запрете продажи и рекламы вейпов в нестационарных торговых объектах (НТО). Прикамье – один из первых регионов России, в котором введено подобное ограничение.

Нарушителей закона ждут следующие наказания: для должностных лиц – штраф в размере от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических – от 50 до 100 тыс. рублей и изъятие имущества в рамках административного расследования. Это касается как самой табачной продукции, так и киоска, где она продается.

Также в рамках закона в Пермском крае владельцам запрещено устанавливать вывески и архитектурно-художественные подсветки для стимуляции продажи вейпов.