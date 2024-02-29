Пермский Роспотребнадзор усмотрел в картах «Ашана» нарушения

В правилах, размещенных на сайте «Ашана», говорилось о том, что потребители не смогут вернуть неиспользованные деньги после истечения срока действия подарочной карты.

Пермский Роспотребнадзор увидел в этом нарушения прав потребителей. Специалисты обратились в суд.

В итоге Московский областной суд удовлетворил действия пермского Роспотребнадзора частично. Действия «Ашана» признаны противоправными в отношении неопределенного круга лиц. Во время рассмотрения дела торговая сеть исключила из правил ущемляющие условия.