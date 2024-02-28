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Пермяки стали чаще читать электронные книги

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Интерес жителей Пермского края к электронным книгам за год вырос на 69%. Этот показатель, по данным аналитики оператора Yota, на 19% выше, чем в среднем по России.

Почти каждый третий читатель электронных книг (29%) – в возрасте 36-45 лет. Абоненты 26-35 лет также активные пользователи, их 28% всей аудитории. Чаще читать онлайн стали также старшее поколение (56+ лет) и зумеры (14-20 лет).

Самой популярной онлайн-библиотекой в 2023 году назвали «Литрес». Суммарно на него пользователи потратили больше всего трафика. В сравнении с 2022 годом сервис стали использовать на 48% больше. На втором месте Bookmate. Ранее он не входил в пятерку популярных приложений. На третьем месте MyBook, за год на него потратили на 22% трафика больше. При этом по числу активных пользователей это приложение занимает вторую строчку.

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