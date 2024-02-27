Пермский край отметили за развитие горнолыжного туризма

Пермский край получил две награды III всероссийской премии Russian Travel Awards. Вручение прошло в Санкт-Петербурге.

Пермский край получил два диплома за второе место в номинации «Регион горнолыжного туризма» и за третье место в номинации «Регион сувенирной туристической продукции».

Горнолыжный туризм, как отмечают в пресс-службе краевого правительства, — один из стремительно развивающихся видов туризма в Прикамье. В регионе действует 25 комплексов, в которых оборудованы более 200 трасс, и развита туристическая инфраструктура. Каждый год эти места, по данным минтуризма, посещают более 300 тыс. человек.