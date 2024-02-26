Пермь претендует на звание города гастрономического туризма

Пермь попала в список городов, участвующих во всероссийской туристической премии, об этом сообщает пресс-служба администрации.

В конкурсе представлена 21 номинация. В финал каждой выбрали по пять населенных пунктов. Пермь будет бороться за звания «Город туристических брендов» и «Город гастрономического туризма». Вместе с ней в этих же списках Казань, Калуга, Ростов-на-Дону и Уфа.

«Одним из трендов сегодняшнего развития отечественного туризма является возрастающая конкуренция между городами: за туриста, за финансовую поддержку федерального и регионального уровней. Финалистами I Всероссийской премии «Туристические города» станут муниципальные образования или отдельные населенные пункты, которые задают тренды в развитии конкретных направлений отечественного туризма, и по итогам 2023 года имеют в своем активе победы в различных туристических премиях и рейтингах», – говорит член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Геннадий Шаталов.

Всероссийская премия «Туристические города» пройдет впервые. Победителей определят путем открытого голосования. Финал состоится с 28 по 30 марта в Воронеже.