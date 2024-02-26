В Перми больше всего вырос спрос на курьеров

В 2023 году спрос на курьеров в Перми вырос в 4,3 раза. Этот показатель наряду с Тулой считается самым высоким в России.

Далее по росту потребности в курьерах идут Томск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Тюмень. Такие данные приводятся в исследовании «Авито Работа» и Salary Index.

Зарплаты курьеров выросли в целом по стране на треть. Во многих российских городах заработок пешего курьера составляет около 70 тыс. рублей, на автомобиле – чуть больше 82 тыс. рублей. В Москве эти цифры чуть выше – 82 тыс. и 96 тыс. рублей соответственно.

Больше всего потребность в курьерах возникает после Нового года, 23 февраля, 8 Марта и 1 сентября. Как отмечают авторы исследования, это связано не только с ростом заказов, но и с тем, что студенты, совмещающие учебу с работой, часто уезжают домой. Это создает дефицит кадров и увеличивает стоимость услуг.