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В Перми предложили доплачивать врачам за отказ женщин от аборта

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Пермская епархия, представители общественной палаты и союз православных женщин обсудили законопроект о запрете склонения к абортам.

Представители епархии предложили добавить врачам-гинекологам выплату за отказ женщины прерывать беременность. Также на заседании обсуждали информирование школьников о вреде, который влечет за собой аборт, и награждение орденом «Мать-героиня» за рождение четырех и более детей.

В епархии уверены, что все эти меры будут способствовать сокращению количества абортов в Пермском крае.

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