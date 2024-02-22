В Перми предложили доплачивать врачам за отказ женщин от аборта

Пермская епархия, представители общественной палаты и союз православных женщин обсудили законопроект о запрете склонения к абортам.

Представители епархии предложили добавить врачам-гинекологам выплату за отказ женщины прерывать беременность. Также на заседании обсуждали информирование школьников о вреде, который влечет за собой аборт, и награждение орденом «Мать-героиня» за рождение четырех и более детей.

В епархии уверены, что все эти меры будут способствовать сокращению количества абортов в Пермском крае.