Пермь – первая в рейтинге городов, жители которых готовы уехать ради карьеры

Пермь заняла первое место в рейтинге городов, жители которых готовы переехать ради новой или более перспективной работы.

Исследование проводил сервис «Авито Работа». По результатам опроса, оставить родной город ради карьеры могут 44% опрошенных пермяков. Второе и третье место заняли Волгоград (40%) и Екатеринбург (39%).

В исследовании участвовали более 5 тысяч жителей России, которые искали работу за последний год. Каждый третий готов переехать внутри страны, 47% не сменили бы место жительства ради карьеры. Мужчины соглашаются на переезд охотнее, чем женщины – 40% против 26%.