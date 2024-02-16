Названы страны, где пермякам чаще всего предлагали работу

Иностранные компании отправили приглашения почти 6 тысячам соискателей из Пермского края за 2023 год.

По данным сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter, больше всего интересовались пермяками работодатели в Казахстане (30%). Далее в списке стран Беларусь (21%), Грузия (17%), Узбекистан (7%) и США (4%). Составители исследования учитывали регион, указанный в вакансии, но сама компания может быть как российской, так и зарубежной.

Больше всего откликов от работодателей получали менеджеры по продажам (13,3%) и программисты (11,4%). Затем идут операторы call-центров (5,4%), дизайнеры и художники (4,9%), тестировщики игр и приложений (4,8%).