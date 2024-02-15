Известно, сколько пар поженились в День святого Валентина

Стало известно, сколько семей появилось в регионе в День святого Валентина. ЗАГСы Пермского края зарегистрировали 14 февраля 2024 года 70 браков. Шесть из них в Перми.

В ЗАГСе рассказали про другие «красивые» даты для регистрации брака, которые пользуются популярностью. 24 января 2024 года состоялись 97 церемоний и еще столько же 2 февраля 2024 года. Следующей красивой датой будет 24 февраля 2024 года, тогда зарегистрировать брак планируют 16 пар.

В 2023 году пожениться 14 февраля решили более 60 пар. Рекордным по количеству браков стал День святого Валентина в 2014 году. Тогда количество влюбленных, решивших создать семью 14 февраля, превысило 470. В последующие годы число пар не было больше 150-200.