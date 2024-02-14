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ЖКХ и медицина: известно, на что чаще всего жаловались пермяки

shutterstock

Роспотребнадзор опубликовал информацию о том, сколько жалоб в ведомство поступило от горожан. Больше всего пермяки в 2023 году были недовольны розничной торговлей (58%) и сферой оказания услуг (42%).

Чаще всего нарушения в сфере оказания услуг были в ЖКХ (25,4%), связи (14,2%), финансах (12,6%), медицине (10%). Количество обращений от недовольных горожан в целом снизилось по сравнению с 2022 годом. Но в некоторых ситуациях, напротив, выросло – это касается финансов, медицины, культурно-массовых мероприятий и образовательных услуг.

Всего Роспотребнадзор рассмотрел 4687 письменных обращений от горожан.

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