ЖКХ и медицина: известно, на что чаще всего жаловались пермяки

Роспотребнадзор опубликовал информацию о том, сколько жалоб в ведомство поступило от горожан. Больше всего пермяки в 2023 году были недовольны розничной торговлей (58%) и сферой оказания услуг (42%).

Чаще всего нарушения в сфере оказания услуг были в ЖКХ (25,4%), связи (14,2%), финансах (12,6%), медицине (10%). Количество обращений от недовольных горожан в целом снизилось по сравнению с 2022 годом. Но в некоторых ситуациях, напротив, выросло – это касается финансов, медицины, культурно-массовых мероприятий и образовательных услуг.

Всего Роспотребнадзор рассмотрел 4687 письменных обращений от горожан.