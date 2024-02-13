Пермский предприниматель Александр Репин хочет взыскать с музея PERMM более 16 млн рублей

Пермский предприниматель, основатель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин собирается взыскать с музея современного искусства PERMM более 16 млн рублей. По данным на сайте Арбитражного суда Пермского края, заявление подано 7 февраля.

Как рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье» Александр Репин, здание на бульваре Гагарина, 24, отданное музею в аренду, было значительно изменено. Предприниматель обратился в суд, требуя компенсировать расходы на приведение помещения в первоначальное состояние. По его словам, текущее состояние здания не позволяет сдавать его в аренду. Эти работы оцениваются в 16,8 млн рублей.

Напомним, музей PERMM арендовал у «Сатурн-Р» здание на бульваре Гагарина, 24 с 2014 по 2023 год. Осенью прошлого года музей переехал на новую площадку — в здание бывшего автосалона Mercedes на Крисанова.