Пермский край поднялся на 9 позиций в рейтинге качества жизни регионов России

По результатам 2023 года Пермский край занял 38 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения, подготовленный агентством «РИА Рейтинг». За год регион поднялся на 9 строчек.

Рейтинг базируется на 66 показателях, которые учитывают уровень доходов населения, здоровье и образование жителей региона, жилищные условия, безопасность и другие данные.

В топ-3 регионов по качеству жизни находятся: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. Замыкает рейтинг: Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.