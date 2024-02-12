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Население Пермского края продолжает уменьшаться

unsplash.com

За 11 месяцев 2023 года население Пермского края продолжило уменьшаться. По данным Пермьстата, в этот период родилось 20891 ребенок (в сравнении с 21344 ребенка в январе-ноябре 2022 года), а умерло 30325 человек (по сравнению с 31986 человек в позапрошлом году). Естественное сокращение населения за год уменьшилось с 10642 до 9524 человек.

Из региона уехали 59451 человек, в то время как прибыло 57523 человека. Наибольшее количество уехавших выбрали для постоянного проживания Подмосковье, Москву, Краснодарский край, Ленинградскую область и Санкт-Петербург, а также Удмуртию, Татарстан, Свердловскую и Тюменскую области.

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