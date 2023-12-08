В центре Перми заработал мобильный пункт обогрева для бездомных

В Перми заработал мобильный пункт обогрева для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он находится возле перекрестка улиц Подгорной и Эпроновской, около металлорынка, сообщает пресс-служба Министерства социального развития края.

В большой армейской палатке есть печь, двухъярусные кровати, камеры видеонаблюдения, тревожная кнопка, телевизор и средства санитарной обработки. Всем обратившимся предоставляется продуктовый набор — чай, лапша быстрого приготовления, хлеб.

Круглосуточный пункт будет работать до 15 марта 2024 года.

Официальное сообщение пресс-службы Министерства социального развития Пермского края