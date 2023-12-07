18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Перми предупредили о «новогодней» схеме мошенничества

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

unsplash.com

Полиция Прикамья предупредила о новой мошеннической схеме, активизирующейся перед новогодними праздниками. Об этом сообщил «Рифей-Пермь».Злоумышленники отправляют массовые сообщения в мессенджерах, предлагая участвовать в розыгрыше бесплатных билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты и «Кремлевская елка».

В каждом сообщении прикреплена ссылка на фишинговый сайт, где заполнение личных и финансовых данных требуется для участия в розыгрыше. Полиция рекомендует избегать участия в подобных акциях, где требуется предоставление большого объема личной и финансовой информации.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: