В Перми предупредили о «новогодней» схеме мошенничества

Полиция Прикамья предупредила о новой мошеннической схеме, активизирующейся перед новогодними праздниками. Об этом сообщил «Рифей-Пермь».Злоумышленники отправляют массовые сообщения в мессенджерах, предлагая участвовать в розыгрыше бесплатных билетов на новогодние мероприятия, такие как концерты и «Кремлевская елка».

В каждом сообщении прикреплена ссылка на фишинговый сайт, где заполнение личных и финансовых данных требуется для участия в розыгрыше. Полиция рекомендует избегать участия в подобных акциях, где требуется предоставление большого объема личной и финансовой информации.