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Зарплату от 1 млн рублей в Пермском крае получают 127 человек

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Shutterstock.com

В Пермском крае численность работников крупных и средних предприятий, которые получают зарплату от 1 млн рублей (до вычета налога) и выше, в 2023 году составила 127 человек, подсчитали в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Наибольшее число работников-миллионеров в регионе трудится в сферах оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, финансах и страховании, отмечают исследователи.

Всего в России проживает 24,4 тыс. работников-миллионеров. Это на 43% больше в сравнении с 2021 годом. Более половины из них — 14,7 тыс. (0,5% занятых) — проживают в Москве. В Петербурге зарплату от 1 млн рублей получают 1,95 тыс. человек.

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