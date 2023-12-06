Около миллиона должников зафиксировано в Пермском крае

Более 1 миллиона жителей Пермского края в настоящее время имеют налоговую задолженность, что составляет почти половину взрослого населения региона. Об этом сообщает УФССП по Прикамью. Судебные приставы призывают жителей региона погасить свои задолженности в ближайшие дни, подчеркивая, что это может способствовать благополучию в наступающем году.

В случае невыполнения обязательств, приставы имеют право принимать меры, включая арест банковских счетов, имущества и временный запрет на выезд за границу. Должники могут воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП России по Пермскому краю для получения информации о своих долгах и выбора удобного способа оплаты.