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Около миллиона должников зафиксировано в Пермском крае

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unsplash.com

Более 1 миллиона жителей Пермского края в настоящее время имеют налоговую задолженность, что составляет почти половину взрослого населения региона. Об этом сообщает УФССП по Прикамью. Судебные приставы призывают жителей региона погасить свои задолженности в ближайшие дни, подчеркивая, что это может способствовать благополучию в наступающем году.

В случае невыполнения обязательств, приставы имеют право принимать меры, включая арест банковских счетов, имущества и временный запрет на выезд за границу. Должники могут воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП России по Пермскому краю для получения информации о своих долгах и выбора удобного способа оплаты.

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