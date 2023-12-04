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В этом году в Перми не будет новогодней ярмарки Red Market

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Red Market

Организаторы новогоднего фестиваля музыки, еды и дизайна Red market (0+) объявили, что в этом году ярмарки не будет. Для маркета не нашлось подходящего помещения.

«Мы с большой грустью, сообщаем вам о том, что в этом году не будет Новогоднего маркета. Спасибо большое, всем, кто присылал различные варианты площадок, но к сожалению, ни к кем не удалось договориться. Мы до последнего тянули с этой новостью, в надежде, что получится как-то исправить ситуацию, но увы... » —  пишут организаторы в своей группе в «ВКонтакте».

Информационный обзор редакции. 0+

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