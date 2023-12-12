Жители Перми в этом году потратят 14 тысяч рублей на новогодние подарки

Жители Пермского края в этом году планируют потратить на новогодние подарки 14 тыс. рублей. Это на 1,5 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Аналитики сервиса SuperJob отмечают, что это самый высокий показатель за последние пять лет.

Среди городов-миллионников больше всего на подарки потратят жители Москвы — 18 тыс. рублей, Красноярска — 17,2 тыс. рублей и Ростова-на-Дону — 16,5 тыс. рублей. В целом предполагаемые траты на новогодний подарок за год у россиян увеличились на 14% — до 14,3 тыс. рублей.

Аналитики поясняют, чаще всего россияне поздравляют родственников (72%). Еще 17% опрошенных планируют сделают подарок себе, 14% – коллегам. Отмечается, что мужчины подарки дарят реже, но праздничный бюджет у них в 1,5 раза больше, чем у женщин — 16,7 и 11,6 тыс. рублей соответственно.