18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Жители Перми в этом году потратят 14 тысяч рублей на новогодние подарки

unsplash.com

Жители Пермского края в этом году планируют потратить на новогодние подарки 14 тыс. рублей. Это на 1,5 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Аналитики сервиса SuperJob отмечают, что это самый высокий показатель за последние пять лет.

Среди городов-миллионников больше всего на подарки потратят жители Москвы — 18 тыс. рублей, Красноярска — 17,2 тыс. рублей и Ростова-на-Дону — 16,5 тыс. рублей. В целом предполагаемые траты на новогодний подарок за год у россиян увеличились на 14% — до 14,3 тыс. рублей.

Аналитики поясняют, чаще всего россияне поздравляют родственников (72%). Еще 17% опрошенных планируют сделают подарок себе, 14% – коллегам. Отмечается, что мужчины подарки дарят реже, но праздничный бюджет у них в 1,5 раза больше, чем у женщин — 16,7 и 11,6 тыс. рублей соответственно.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: