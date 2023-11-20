С начала года смертность в Пермском крае снизилась на 7%

В Пермском крае зафиксировано снижение рождаемости и смертности. По данным Пермьстата, в январе-сентябре 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество родившихся снизилось на 2,9%, а количество умерших — на 7%.

Так, за девять месяцев 2023 года в крае родились 17 103 ребенка (17 616 детей в январе-сентябре 2022 года), умерло 24 713 человек (26 582 человек в прошлом году). В статистическом ведомстве отмечают, среди всех умерших почти треть составили лица трудоспособных возрастов, что негативно отражается на общих тенденциях депопуляции населения.

Как итог, естественная убыль населения с начала 2023 года составила 7 610 человек (8 966 человек в январе-сентябре 2022 года).