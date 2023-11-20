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Пермский ЗАГС принял стартовые записи на последнюю красивую дату этого года

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unsplash.com

Пермский ЗАГС принял стартовые записи от тех, кто мечтает сказать «Да» в последний красивый день этого года – 23.12.2023. Несмотря на выходной день, ЗАГСы будут открыты для проведения церемоний бракосочетания. Заявления на эту дату принимаются до 22 ноября через портал «Госуслуги» или лично в офисах ЗАГС. На текущий момент 26 пар уже планируют свадьбу в этот особенный день, сообщает краевой ЗАГС. Об этом сообщили в ЗАГСе края.

Зафиксировано снижение числа браков и увеличение разводов в Перми в текущем году. За десять месяцев свадьбу оформили 7227 пермских пар, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Развелись 4708 пар, что на 7% выше уровня предыдущего года.

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